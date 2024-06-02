2024-06-02 18:48:07 - المصدر: منصة إيشان

وجّه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، فريق تحقيق مختص بمعرفة ملابسات إصابة 19 منتسباً ضمن قيادة شرطة محافظة ذي قار، إصابة أحدهم خطرة و4 مواطنين خلال تظاهرات في المحافظة. وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته “إيشان”، أن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجه فريق تحقيق مختص بمعرفة ملابسات إصابة 19 منتسباً ضمن قيادة […]

ظهرت المقالة “سحل ودماء ونساء يصرخن”.. ماذا يحدث داخل شركة نفط ذي قار؟ أولاً على ايشان.