2024-06-02 19:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأحد، عن وجود "أعداد كبيرة" داخل السجون العراقية "دون تُهم"، وشدد على إنهاء ملف السجناء وإطلاق سراح ‏الذين انتهت مدة محكوميتهم.

جاء ذلك خلال كلمة له في مراسم تخرج الدورة السادسة للجامعة الامريكية في دهوك، بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس البرلمان العراقي بالنيابة محسن المندلاوي.

وقال رئيس الجمهورية في كلمته التي حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "رئاسة الجمهورية تحاول في الوقت الحالي تحسين العلاقات بين حكومتي إقليمي كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، وتعمل ‏بشكل حثيث على توفير طريق التفاهم وحل المشاكل على أساس الدستور والعدالة".

وأشار إلى "حرص رئاسة الجمهورية على صرف حصة الإقليم وجميع المحافظات من الموازنة وتحقيق العدالة".

وتابه "‏نحن في رئاسة الجمهورية مصرون على العمل على ملف السجناء وإطلاق سراح ‏الذين انتهت مدة محكوميتهم وللأسف هناك أعداد كبيرة من السجناء داخل السجون العراقية دون وجود تهم عليهم".

وقال الرئيس العراقي، إنه "حريص جدا على العمل بالدستور العراقي في كل مجالات الحياة لقطع الطريق أمام اية محاولة للانفراد بالسلطة"، على حد تعبيره.

وأضاف أن "العراق يعمل على تحسين وتطوير علاقاته الاقليمية والدولية على اساس الالتزام بالعهود والمواثيق التي تنظم هذه العلاقات".

من جهته قال نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان العراق، انه يثمن عاليا دور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في التقريب بين حكومتي بغداد وأربيل، لحل الملفات العالقة بين الطرفين بما يخدم مصالح الشعب العراقي برمته".

وأكد أن "العراقيين معا يستطيعون بناء عراق قوي وفاعل ومتطور".