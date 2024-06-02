10 الاف دونم من الحنطة ابتلعتها بحيرة حمرين والفلاحون ينتظرون التعويض

2024-06-02 19:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف عضو مجلس محافظة ديالى فارس الجبوري، اليوم الاحد (2 حزيران 2024)، عن مفاتحة بغداد لحسم مصير 10 الاف دونم من الحنطة التهمتها بحيرة حمرين.

وقال الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الملفات التي لم تطرق في وسائل الاعلام هي ما سببه تمدد بحيرة حمرين اقصى شمال شرق ديالى بعد موجة سيول آيار الماضي والتي زادت خزين البحيرة بكميات تصل الى 15% من اجمالي قدرتها التخزينية أي نتحدث عن مئات الملايين من الأمتار المكعبة".

وأضاف إن "اتساع خزين بحيرة حمرين أدى الى غمر حقول من محصول الحنطة تصل مساحتها الى اكثر من 10 الاف دونم قبل حصادها بأيام قليلة في خسارة جسيمة ضربت العشرات من المزارعين الذين كانوا على بعد خطوة من جني المحصول".

وأشار الى أنه "تم رفع معاملات تعويض من خلال لجان حكومية مشتركة الى بغداد في مسعى لتعويضهم من قبل الحكومة لتقليل الخسائر قدر الإمكان خاصة وان محصول الحنطة يشمل عمود اقتصاد المناطق الزراعية التي تقع ضمن حوض حمرين ومنها قرى الطبج وغيرها".

وكانت بحيرة حمرين شهدت مع بداية آيار الماضي تدفق سيول جارفة بسبب غزارة الامطار صوب البحيرة من 4 محاور ما أدى الى زيادة خزينها بمعدلات عالية وصلت وفق التقييمات الى 15% من اجمالي خزينها الرئيسي.



