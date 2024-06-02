نيجيرفان بارزاني يشكر السوداني والأطراف العراقية على جهودهم في حل المشاكل بين بغداد واربيل

2024-06-02 19:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قدم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، شكره الى رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني والأطراف العراقية على جهودهم في حل المشاكل بين بغداد واربيل، مؤكدا المضي قدما نحو تطوير العلاقات.

وقال نيجيرفان بارزاني في كلمة ألقاها خلال حفل تخرج الدورة السادسة لطلبة الجامعة الامريكية بمحافظة دهوك، وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، "قبل ان ابدا بكلمتي ارحب ترحيبا خاصا برئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، واهنئ الطلبة وذويهم".

وأضاف، أن "هناك تفاهما لحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية، ونحن نذهب لدعم حل المشاكل، واشكر دور السوداني والأطراف العراقية لحل تلك المشاكل بين الطرفين"، مؤكدا "سنستمر في محاولاتنا لتقدم العلاقات مع بغداد".

وأكد رئيس الإقليم، على أن "العلاقات مع دول الجوار يجب أن تكون على أساس المصالح المتبادلة".