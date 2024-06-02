2024-06-02 19:30:07 - المصدر: منصة إيشان

لم تتأكد بعد الأنباء المتداولة عن تأجيل التصويت على جداول الموازنة، المقرر يوم غد الاثنين، فيما ينوي ائتلاف دولة القانون، أن يجتمع برئاسة زعيمه نوري المالكي، لاتخاذ قرار بشأن تخصيصات الموازنة التي انقسم عليها النواب، حسب ما يقول النائب عن الائتلاف، عقيل الفتلاوي. وذكر الفتلاوي في حديث لـ “إيشان”، أن “أعضاء اللجنة المالية انقسموا في […]

ظهرت المقالة “موازنة متعسرة”.. انقسام في البرلمان والمالكي يستعد لاتخاذ قراره أولاً على ايشان.