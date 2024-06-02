السوداني يوجه بالعمل بأقصى الجهود لتوفير الوقود اللازم لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية

2024-06-02 19:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الاحد، بالعمل بأقصى الجهود لتوفير الوقود اللازم لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، وللمولدات الأهلية، خاصة مع دخول فصل الصيف، وأن تستكمل وزارة التخطيط كامل متطلبات إنجاز مشاريع أنابيب نقل النفط ومستودعات خزن المشتقات النفطية وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن السوداني ترأس الاجتماع الدوري لمتابعة مشاريع القطاع النفطي، بحضور عدد من السادة الوكلاء والمستشارين المعنيين، مضيفا أن الاجتماع شهد مراجعة سير العمل في المشاريع قيد الانجاز، ومدى تطابقه مع الجداول الزمنية المسبقة الإعداد، كما جرت مناقشة التخصيصات المالية، والتمويل، ونسب الإنجاز ومقارنتها مع النسب المخطط لها، فضلاً عن متابعة مشاريع الطاقة المتكاملة، والنموذج الاقتصادي الأنسب لإدارتها، وأيضاً مناقشة مشاريع زيادة الإنتاج للحقول النفطية ومتابعة مشاريع الغاز في حقول؛ حلفاية، وأرطاوي، والفيحاء، ديالى، المنصورية، عكاس. وأضاف أشار السوداني، خلال الاجتماع، إلى أن العراق يعوّل على مشاريع الوزارة الاستراتيجية، سواء في إحداث التنمية، أو في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، موجهاً بضرورة إعداد الدراسات المتضمنة رؤية اقتصادية متكاملة لأي مشروع يطرح للاستثمار، مؤكدا أهمية التقدم في تطوير المصافي الحالية؛ من أجل تأمين كامل الاستهلاك المحلي للمنتجات النفطية، وتحقيق خطوة استباقية تتمثل في زيادة الخزين الستراتيجي لمادة البنزين وتوفيره، عبر تشغيل كامل وحدات المصافي الإنتاجية لهذه المادة، مشدداً على المضي في مشروع الدفع الإلكتروني في محطات الوقود، والعمل على إنجاحه بالتعاون مع شركة توزيع المنتجات النفطية والمصارف العراقية، عبر التنسيق مع البنك المركزي العراقي. ووجه السوداني بحسب البيان بالعمل على إنشاء مستودعات جديدة كافية لاستيعاب منتجات المشاريع الجديدة من المصافي ووحدات ممعالجة الغاز. وتابع الاجتماع عملية تشغيل وحدة التكرير الرابعة في مصفى البصرة بطاقة 70 ألف برميل، وانطلاق تشغيل وحدة تحسين البنزين بطاقة 10 آلاف برميل، إضافة لجهود إعمار مصفى الشمال الذي تم إنجاز معظم الوحدات التشغيلية فيه. وأردف بين السوداني أهمية إكمال تشغيل وحدة البنزين ومصفى الدهون، خلال الأشهر القادمة من هذه السنة بعد وصول المواد الاستيرادية، وكذلك ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع الخاصة بوحدات المصافي الديوانية، وحديثة، التي ستسهم في توفير المشتقات النفطية.