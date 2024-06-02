وزير النقل يوعز بصرف رواتب موظفي الشركة الأمنية لمطار بغداد الدولي

2024-06-02 19:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأوعز وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الأحد، بصرف رواتب موظفي الشركة الأمنية لمطار بغداد الدولي.وقالت وزارة النقل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير النقل، أوعز خلاله زيارته مطار بغداد الدولي، للشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة بصرف رواتب موظفي شركة بزنس آنتل الأمنية العاملة في مطار بغداد الدولي وتأمين مستحقاتهم المالية، استنادًا لقرار مجلس الوزراء المرقم (٢٤٣٨٩)، في جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين"، لافتا الى أنه "قد باشرت الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية بصرفها فورا".وأكد البيان، أن "السعداوي شدّد على عدم السماح بالتجاوز على حقوق الموظفين والعاملين في المطار، وإيجاد الحلول العاجلة لأية مشكلات وفقا للسياقات القانونية والإدارية، وبما يضمن عدم التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، أو عرقلة حركة الطيران".وذكر أن "قرار مجلس الوزراء، نص على تكليف الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية بصرف رواتب الموظفين العاملين في الشركة الأمنية فقط لضمان ديمومة العمل والحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي".