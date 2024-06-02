مبابي يوقع عقدا مع ريال مدريد

2024-06-02 19:42:07 - المصدر: قناة الثامنة

أتم نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، كيليان مبابي، إجراءات انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني اعتباراً من الموسم المقبل. وأشار فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا، إلى أن مبابي وقع على كافة العقود، لتكتمل الصفقة المنتظرة. مؤكداعبر حسابه على "إكس" أن النادي المدريدي بصدد الإعلان عن صفقة كيليان مبابي في الأسبوع المقبل. ولفت رومانو أيضا إلى أن مبابي أعلن عن قرار رحيله الشهر الماضي، ويمكن اعتباره حالياً لاعبا في صفوف ريال مدريد. وسينتقل الدولي الفرنسي إلى مدريد كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان نهاية يونيو. مبابي يغد اللاعب الأكثر طلبًا من قبل مشجعي مدريد بعد