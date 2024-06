شرطة ذي قار: منتسب أمني يفقد جهازه التناسلي خلال مظاهرات أمام شركة النفط

2024-06-02 19:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر في شرطة ذي قار اليوم، أن منتسبًا في القوات الأمنية تعرض لإصابة خطيرة أدت إلى فقدانه لجهازه التناسلي، وذلك خلال مظاهرات شهدتها المحافظة أمام شركة نفط ذي قار. ووفقًا للمصدر، فإن المنتسب أصيب أثناء تفريق المتظاهرين، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وأشار المصدر...

