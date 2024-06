بالصورة: متظاهر كاد ان يفقد عينه في قمع “غير مبرر” لمظاهرة تطالب بتثبيت المتعاقدين

2024-06-02 19:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:تعرض متظاهر في مدينة الناصرية لإصابة خطيرة كادت أن تفقد عينه، وذلك خلال مظاهرة شهدتها المدينة اليوم أمام شركة نفط ذي قار للمطالبة بتثبيت العاملين المتعاقدين. وأكد شهود عيان أن المتظاهر أصيب بعينه خلال قيام القوات الأمنية لتفريق المتظاهرين، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وأدان...

