برلماني يحذر السلطتين التشريعية والتنفيذية في ذي قار: صراع الكراسي يهدد مستقبل المحافظة

2024-06-02 19:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:استنكر النائب داود العيدان، عضو مجلس النواب عن محافظة ذي قار، الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون من أصحاب العقود أمام الشركات النفطية في المحافظة. وأدان العيدان استخدام العنف المفرط الذي أدى إلى وقوع إصابات بين المتظاهرين، معتبراً ذلك استخفافاً بأرواح المواطنين المطالبين بحقوقهم المشروعة. وحمل العيدان الحكومة الاتحادية...

