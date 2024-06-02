انطلاق مباراة منتخبنا الوطني للشباب أمام نظيره العماني على العراقية الرياضية

2024-06-02 20:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعانطلقت مباراة منتخبنا الشبابي الودية أمام نظيره العماني في ملعب الشعب الدولي، وذلك في إطار تحضيراتهما لبطولة اتحاد غرب آسيا، وتصفيات كأس القارة.ويطمح الجهاز الفني لمنتخبنا الشبابي إلى الاستفادة من هذه المباراة فنياً وبدنياً، في طريق الإعداد للاستحقاقات المقبلة، من خلال منح الفرصة لجميع العناصر المتواجدة في القائمة، لاختبار قدرات وإمكانات اللاعبين والتعرف على المستويات الحقيقية قبل خوض اللقاءات الرسمية.