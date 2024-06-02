(واع) تنشر تشكيلة منتخبنا الوطني للشباب لمباراة سلطنة عمان

2024-06-02 20:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاعلن الكادر الفني لمنتخبنا الشبابي تشكيلة الفريق لمباراته الودية أمام نظيره العماني والتي تنطلق في الساعة الثامنة من مساء اليوم الاحد على ملعب الشعب الدولي، في إطار تحضيرات الفريقين لبطولة اتحاد غرب آسيا، وتصفيات كأس القارة.وذكر بيان مقتضب لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن " الكادر الفني لمنتخبنا الشبابي أعلن عن التشكيلة التي ستمثل الفريق العراقي لمواجهة نظيره العماني والتي يستضيفها ملعب الشعب الدولي مساء اليوم الاحد ".