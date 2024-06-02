2024-06-02 20:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

خصصت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، (2 حزيران 2024)، ارقام هواتف وخطاً ساخناً لتلقي إبلاغات المواطنين عن الأعطال والشكاوى في المنظومة الكهربائية والاعطاب في الشبكة.

وتأتي هذه الخطوة من وزارة الكهرباء، مع زيادة الطلب والاستهلاك للتيار الكهربائي مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة.

يذكر ان وزير الكهرباء، زياد فاضل، قرر أمس السبت إيقاف الإجازات والإيفادات لمسؤولي الصيانة والاستنفار الكامل ‏لتقديم الخدمات للمواطنين.

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، زار وزارة الكهرباء، الخميس الماضي، ولفت خلال اجتماع مع الكادر المتقدم فيها الى ان "هناك انقطاعات يومية في مغذيات توزيع جهد 11 كي في، تتسبب بإرهاق المواطنين وتذمّرهم؛ نتيجة كثرة الانقطاعات خلال وقت التجهيز" مبينا ان "كثرة العطلات والانقطاعات مبرر كافٍ لإعفاء مديري الفروع ومسؤولي أقسام الصيانة".

وقال "هناك نفوس مريضة تقوم بعمليات تخريب داخل المنظومة؛ لأن هناك من لا يعجبه الاستقرار المتحقق في البلد، وسكوت المسؤول عن الخلل في المنظومة يعد إهمالاً أو تخريباً متعمداً منه".

وشدد السوداني على أن "يغادر مدير عام التوزيع مكتبه ويتواجد بشكل ميداني، وأن يقوم وكلاء الوزارة بالجولات الميدانية المستمرة" منوها الى ان "موسم ذروة الصيف سيكون محطّة لتقييم أداء الوزارة".













