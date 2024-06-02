المندلاوي من دهوك: نحتاج تصحيح النظرة صوب الجامعات الخاصة

2024-06-02 20:24:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس البرلمان العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، يوم الأحد، الحاجة الى تصحيح النظرة صوب الجامعات الخاصة.

جاء ذلك خلال كلمة له في مراسم تخرج الدورة السادسة للجامعة الأمريكية في دهوك، بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد.

وأكد المندلاوي، الحاجة إلى "تصحيح النظرة صوب الجامعات الخاصة"، واشار الى "إمكانية القطاع الخاص أن يتعاون مع القطاع العام لتحسين العملية التعليمية".

وعن الجامعة الامريكية في دهوك قال المندلاوي، إن "الجامعة قدمت المواد المتعلقة بالتعليم كافة، ونظام عملها وبرامجها التعليمية يتماشى مع المعايير والمقاييس العالمية".

وأكد قدرة الجامعة على "تلبية متطلبات البلاد كما يمكن للمجلس الأكاديمي المشاركة في المشاريع المستقبلية والتنمية، خاصة أن العراق على بداية ثورة إعادة إعمار كبيرة في جميع القطاعات".