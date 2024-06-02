نيجيرفان بارزاني يثمن دور السوداني وأطراف بغداد بحل المشكلات مع أربيل

2024-06-02 20:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ثمن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، جهود رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني والأطراف العراقية في حل المشاكل بين بغداد واربيل، مؤكدا المضي قدما نحو تطوير العلاقات.

وقال نيجيرفان بارزاني في كلمة ألقاها خلال حفل تخرج الدورة السادسة لطلبة الجامعة الامريكية بمحافظة دهوك، وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن هناك تفاهماً مع الحكومة الاتحادية والأحزاب السياسية العراقية لحل القضايا، وهذا يخلق جواً من الاستقرار السياسي".

وأضاف: "نحن في إقليم كوردستان نتطلع إلى نجاح الجهود للتوصل إلى اتفاق وحل القضايا الأساسية، وخاصة تلك المتعلقة بحياة ورفاهية الموظفين والناس".

كما ثمن بارزاني "دور رئيس الوزراء العراقي والقادة والأحزاب العراقية التي تتعاون في هذا الصدد. بالإضافة إلى دور مسرور بارزاني رئيس وزراء إقليم كوردستان للوصول إلى التفاهم مع بغداد"، مؤكداً دعمه هذه الجهود".

وفي جانب اخر، اشاد رئيس الإقليم بنجاح فتاة ايزيدية ناجية من قبضة تنظيم داعش في مواصلة دراستها واليوم هي بين الطلبة المتخرجين، واثنى على كفاحها في الحياة رغم المعاناة النفسية التي المت بها اثناء اختطافها من قبل داعش عام 2014