2024-06-02 20:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أدان حزب الدعوة الإسلامية في بيان له اليوم، أحداث العنف التي وقعت خلال مظاهرات أمام شركة نفط ذي قار، والتي أسفرت عن إصابات في صفوف المتظاهرين وعناصر الشرطة. وأكد الحزب في البيان الذي تلقته شبكة اخبار الناصرية، على أهمية ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين السلميين، وضرورة مراعاة...

The post حزب الدعوة يدين أحداث العنف في مظاهرات ذي قار ويدعو وزارة النفط الى توفير ضمانات وظيفية للمحتجين appeared first on شبكة اخبار الناصرية.