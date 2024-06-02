الزراعة: صرف 400 مليار دينار لتعويض المزارعين المتضررين من سيول 2019

2024-06-02 21:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأكدت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، صرف أكثر من 400 مليار دينار كتعويضات مختلفة لمربي الثروة السمكية ومزارعي الشلب المتضررين من الفيضانات والسيول عام 2019.وأوضح المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم "صرف أكثر من 400 مليار دينار كتعويضات مختلفة لمربي الثروة السمكية ومزارعي الشلب المتضررين من الفيضانات والسيول عام 2019"، مبينا، أن "الصرف تم خلال العام الأول من عمر الحكومة الحالية".وأشار الخزاعي إلى، "وجود قرار حكومي بتعويض المزارعين بعد أن يتم حساب المحاصيل والمساحات الزراعية التي تضررت"، مؤكدا، أن "الجهد الحكومي شكل نقلة نوعية وجوهرية في ما يخص بالتعامل مع حاجات الفلاحين والمزارعين أدت إلى انتعاش كبير في القطاع الزراعي".ونبه إلى، "تبسيط الإجراءات والتعامل بشفافية مع المزارعين خلال تسليم مستحقاتهم المالية فور تسليم محاصيلهم"، لافتا إلى، أن "التصويت على مستحقات الفلاحين يتم قبل أن يبدأ موسم الحصاد".