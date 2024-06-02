القبض على شخصين كتبا "مطلوب عشائريا" على محل تجاري شرقي بغداد

2024-06-02 21:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، (2 حزيران 2024)، عن إلقاء القبض على شخصين اثنين قاما بكتابة عبارة (مطلوب عشائرياً) على جدار أحد المحال التجارية شرقي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للعمليات، تلقته "بغداد اليوم"، ان "قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة (4/2 ارهاب)، أقدما على كتابة عبارة (مطلوب عشائرياً) بجدار احد المحال التجارية شرقي بغداد، وذلك بعد ان وردت معلومات استخبارية وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى المكان المقصود والتحقق من الموضوع ومتابعة كاميرات المراقبة تم الكشف عن هوية المتهمين اللذين قاما بكتابة عبارة التهديد آنفاً ومن ثم اعتقالهما وضبط (عجلة وتكتك) بحوزتهما في منطقة الشعب بجانب الرصافة".

وأكدت عمليات بغداد انها ستتعامل "بشكل حازم أن كل من يقوم بهذا الفعل سيحاسب محاسبة من قام بعمل إرهابي وفق المادة 4/2، ارهاب الاحياء السكنية".