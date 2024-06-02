وفاة نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ديفيد ليفي

2024-06-02 21:18:07 - المصدر: قناة الثامنة

توفي نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ديفيد ليفي الذي اضطلع بدور بارز في الحياة السياسية، الأحد عن 86 عاما، وفق ما أفادت مصادر رسمية. وقال الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ في بيان إن "ديفيد ليفي سيبقى في تاريخ إسرائيل رمزا للوحدة الوطنية والعمل الاجتماعي، وقد ترك بصمته في المجتمع ودولة إسرائيل". ولد ديفيد ليفي في المغرب العام 1937 ووصل إلى إسرائيل في 1959. أرسى حضوره في الحياة السياسية في البلاد مع بداية سبعينات القرن الفائت بوصفه مسؤولا نقابيا، ثم عضوا في الكنيست اعتبارا من 1969. واحتفظ بمقعده في البرلمان طوال 36 عاما. دافع ليفي عن قضية اليهود المتحدرين من شمال إفريقيا