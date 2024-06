2024-06-02 21:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية : وجه رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم عليوي، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب الاشتباكات بين القوات الأمنية ومتظاهرين من أصحاب عقود النفط المحتجين امام شركة نفط ذي قار وما شهدته احتجاجاتهم من قمع ومناوشات عنيفة أدت الى إصابات بالغة في صفوف المتظاهرين. وشدد عليوي...

The post الأمن النيابية تشكل لجنة للتحقيق في أحداث ذي قار وتشدد على محاسبة المعتدين appeared first on شبكة اخبار الناصرية.