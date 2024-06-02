2024-06-02 21:42:07 - المصدر: منصة إيشان

قال الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس إن أكبر منشأة لتخزين الغاز الطبيعي في العالم، تم تدميرها خلال هجوم ضخم استهدف منظومة الطاقة في أوكرانيا. وتأتي تصريحات الخبير البريطاني بعد يوم من إعلان وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو أن منشآت الطاقة في البلاد تعرضت لهجوم في مناطق دنيبروبيتروفسك وكيروفوغراد وإيفانو فرانكيفسك. وقال ميركوريس في مدونته على موقع […]

ظهرت المقالة روسيا تدمّر أكبر منشأة لتخزين الغاز الطبيعي بالعالم خلال هجوم على أوكرانيا أولاً على ايشان.