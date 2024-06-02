الزراعة: تخصيص 400 مليار دينار لتعويض المتضررين من فيضانات 2019

2024-06-02 21:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أكدت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، صرف أكثر من 400 مليار دينار كتعويضات مختلفة لمربي الثروة السمكية ومزارعي الشلب المتضررين من الفيضانات والسيول عام 2019. وأوضح المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي في تصريح صحفي: “تم “صرف أكثر من 400 مليار دينار كتعويضات مختلفة لمربي الثروة السمكية ومزارعي الشلب المتضررين من الفيضانات والسيول عام 2019″، مبينا، […]

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