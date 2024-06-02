شرطة الرصافة تنفي وجود هجوم مسلح قرب السينما البيضاء في بغداد

2024-06-02 22:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفت شرطة بغداد/ الرصافة، اليوم الأحد (2 حزيران 2024)، وجود خرق امني في قواطعها، بعد انتشار انباء عن اشتباكات مسلحة في منطقة بغداد الجديدة.

وقال مصدر في شرطة الرصافة لـ"بغداد اليوم"، إن "خبرا كاذب، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مفاده وجود هجوم مسلج في بغداد الجديدة قرب سينما البيضاء ومقتل شخص على اثره".

واكد المصدر، إن "الخبر عارٍ عن الصحة ولا يوجد أي خرق في قواطعنا".

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي انباء عن وجود اشتباكات مسلحة في منطقة بغداد الجديدة بين مسلحين يتبعون لجهات غير معروفة.