بين قرار الوزارة منع "تجميل" اطباء الاسنان والأمر الولائي المعاكس.. ما رأي لجنة الصحة النيابية؟- عاجل

2024-06-02 22:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

اعتبرت لجنة الصحة النيابية، اليوم الاحد (2 حزيران 2024)، ان الخلاف بين نقابة اطباء الاسنان ووزارة الصحة حول صلاحية استخدام مواد التجميل من قبل اطباء الاسنان، كان يجب ان يحل داخل المنظومة الصحية وعدم ادخال القضاء في هذه المسألة.

وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إنه "لاتوجد تداعيات للقرار القضائي على علاقة نقابة اطباء الاسنان بوزارة الصحة، لكن كان من الافضل ان تحل المسألة داخل المنظومة الصحية".

واعتبر أن "اللجوء للقضاء في هذه المسألة ليس فيه اي مصلحة، لأن القضاء لا يمتلك اي محكمة مختصة بالجانب الطبي حتى الان، ويستند بقرارته لرأي بعض المختصين".

واشار الى انه "كان يجب اخذ رأي اللجان الاستشارية، ولكن يبقى رأي القضاء محترم، لكن رأي وزارة الصحة في الامور الفنية هو عامل الحسم فهو من يبحث عن مصلحة المريض وهو من يرسم السياسة الصحية بالبلد".

وأكد أن "لجنة الصحة والبيئة ستعمل على حل هذا الاشكالية ما بين الوزارة ونقابة اطباء الاسنان لنصل لحلول منطقية".

وفي وقت سابق أصدرت محكمة القضاء الإداري، أمرا ولائيا بايقاف قرار وزارة الصحة بمنع أطباء الأسنان استخدام حقن الفلر والبوتكس او مواد اخرى مستخدمة في التجميل.

وجاء الامر الولائي على خلفية توجيه وزارة الصحة بالغاء كتاب هيئة المراكز التخصصية/ قسم التطوير والبحث العلمي في 2021 الموجه إلى نقابة أطباء الأسنان بكافة مضامينه، كما وجهت بالالتزام بالعمل وفق الضوابط الوزارية المتضمن بعدم جواز حقن مادة الفيلر والبوتكس والميزوثيرابي أو المواد الأخرى المستخدمة في مجال التجميل مثل الخلايا الجذعية الاكزوسوم وغيرها من المواد التي تستخدم في مجالات التجميل ومحاربة التجاعيد من قبل أطباء الأسنان كافة.





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