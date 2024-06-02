2024-06-02 22:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شركة كهرباء نقل الوسط، يوم الأحد، عن إعادة تأهيل خط (خانقين - كلار) في محافظة ديالى، بعد خروجه عن العمل قبل 10 سنوات.

وقالت الشركة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ملاكات فرع شبكة ديالى تمكنت بعد تهيئة جميع متطلبات العمل، من إعادة تأهيل خط (خانقين - كلار) 132KV ضمن الربط مع إقليم كوردستان".

ولفتت إلى أن "هذا الخط هو أحد الخطوط التي أبصرت النور مجددا بعد تعرضه إلى تدمير جراء العمليات العسكرية قبل 10 سنوات" .

وأكدت أنه "جرى اليوم إدخال الخط إلى العمل، وبحمل 70 ميغاواط، لتغذية مناطق شمال ديالى بالطاقة الكهربائية ضمن خطة الصيف الحالي، بما يرفد المنظومة الوطنية بالطاقة".