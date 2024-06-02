منتخبنا للشباب يهزم نظيره العماني وديا

2024-06-02 22:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتغلب منتخبنا الوطني للشباب على نظيره العماني بنتيجة (3-1) في مباراة ودية جرت مساء اليوم الأحد على ملعب الشعب الدولي.وسجل لمنتخبنا الشبابي كل من هلكورد قيس في الدقيقة (2)، وليث ضياء في الدقيقة (33)، ومحمد الشيباني في الدقيقة (88) من المباراة.