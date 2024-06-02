الحدود بطل لاندية العراق بلعبة الكيك بوكسينغ

2024-06-02 22:12:02 - المصدر: واع

بغداد- واع - عماد الركابينجح فريق فريق الحدود بالحفاظ على لقبه كبطل لاندية العراق بلعبة الكيك بوكسينغ في فعاليتي (سيمي كونتاكت وبوينت فايتينغ ) ضمن بطولة اندية العراق التي اختتمت بمحافظة النجف الاشرف وبمشاركة عشرين نادياً.وقال نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي الحدود ومشرف الفريق صفاء عباس لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "هذا الانجاز مهم ويحسب للعمل والتخطيط الذي وضعته ادارة النادي من اجل الحفاظ على لقب البطولة ورغم وجود منافسة قوية لكن ابطال الحدود قالوا كلمتهم ونجحوا في الحفاظ على اللقب ".وأضاف: "نشكر الجهاز الفني للفريق واللاعبين الذين كانوا على قدر المسؤولية وقالوا كلمتهم من خلال تحقيق الانتصار وأحراز اللقب".