أبرزها حجم الأموال.. التخطيط تحدد معايير قبول وتصنيف المقاولين وشركاتهم

2024-06-02 22:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميحددت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، معايير قبول وتصنيف المقاولين وشركاتهم، فيما أشارت إلى تشكيل لجنة لتصنيف المقاولين تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة لديها نافذة إلكترونية يتم من خلالها تقديم المقاولين طلبات التصنيف بحسب الكفاءة المالية ونوع العمل الذي تقوم به شركة المقاولات أو المقاول".وأشار إلى، أن "هنالك متطلبات متعددة ينبغي أن تكون متوافرة لدى المقاول في مقدمتها الملائمة المالية وعدد العاملين والمهندسين والاستشاريين وغيرها من المتطلبات، التي ينبغي أن تكون متوفرة لتصنيف المقاول أو الشركة المقاولة بالدرجة التي يستحقونها وفقاً لكفاءاتهم وإمكاناتهم".وأضاف، "توجد لجنة تصنيف المقاولين مشكلة في وزارة التخطيط ويترأسها مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مختصة بالنظر في الطلبات سواء كانت طلبات تجديد أو تصنيف لأول مرة أو ترحيل من درجة إلى أخرى وغيرها، ويتم على أساسها منح الدرجة والتصنيف للمقاول أو شركة المقاولات بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة، بعدها يرفع الطلب إلى نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم للمصادقة على المحضر الخاص بالتصنيف".وأوضح، أن "هناك أيضاً قسم تصنيف المقاولين في الوزارة يتابع كل الطلبات التي ترد عبر النافذة الإلكترونية، ويعمل على توفير كل المتطلبات اللازمة لرفعها إلى اللجنة المختصة".