الجهد الخدمي يفتتح مناطق بعد استكمال الأعمال فيها

2024-06-02 22:18:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي، اليوم الأحد، افتتاح مناطق عدة بعد استكمال الأعمال فيها.وذكر الفريق في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "أنهى فريق الجهد الخدمي والهندسي أعماله في عده مناطق، وهي حي الباقر محلة 769 وحي المصطفى محلة 769 وملحق حي المصطفى وشارع الرئاسة الزراعي نهاية شارع 20 ".وبين أن "رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي جابر الحساني، قص شريط الافتتاح بحضور مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية والمعاون الفني لرئيس الفريق ضياء الدين ناظم، ومدير عام شركة حمورابي (الجهة المنفذة) ومسؤول فريق جهد بغداد عبد الرزاق المالكي".وأضاف، أن "الافتتاح شهد أيضاً حضور مجموعة من المسؤولين في فريق الجهد والبلدية ووجهاء المناطق وشيوخها، الذين أشادوا بنوع الخدمات التي قدمت ونقل مستوى هذه المناطق إلى درجات عالية من الخدمات في ظل عام الإنجازات الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".