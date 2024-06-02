وزيرة المالية تؤكد الحرص على دعم المحافظات كافة

2024-06-02 22:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واعاكدت وزيرة المالية طيف سامي ، حرص الوزارة على دعم المحافظات كافة وفق ما مقرر بالموازنة.وذكرت وزارة المالية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير المالية طيف سامي استقبلت محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي، لبحث الواقع المالي للمحافظة وإحتياجاتها من المشاريع الحيوية ".وأضافت، أن "وزير المالية ناقشت أبرز التحديات المالية التي تواجه المحافظة، وسبل معالجتها، كما تم بحث عدد من المشاريع التي تعتزم المحافظة تنفيذها خلال الفترة المقبلة".وأشارت سامي، بحسب البيان، إلى "حرص الوزارة على دعم المحافظات العراقية كافة وفق ماهو مقرر ضمن مشروع الموازنة العامة، وتقديم التسهيلات اللازمة لها لتنفيذ مشاريعها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".من جانبهِ، أعرب محافظ ميسان عن تقديره لوزير المالية على إهتمامها بتحسين الواقع المالي والإقتصادي للمحافظة، ودعمها المستمر لتنفيذ مشاريعها لتحقيق التنمية المستدامة فيها.