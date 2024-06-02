2024-06-02 22:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي للشباب فوزا مستحقاً على ضيفه العماني في المباراة الودية الأولى بنتيجة 3-1 .

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد عند الساعة الثامنة مساءً .

وانتهى الشوط الاول بتقدم منتخب شباب العراق بهدفين دون مقابل سجل الهدف الاول هولكرد قيس في الدقيقة 2 وليث ضياء في الدقيقة 33 .

وفي الشوط الثاني قلص منتخب عمان النتيجة حينما سجل لاعب عمان غسان المسروري هدف في مرمى منتخب العراق في الدقيقة 54 ، وأضاف العراق هدفه الثالث عن طريق محمد الشيباني في الدقيقة 85 .

ويلتقي المنتخبان يوم الأربعاء المقبل في ودية ثانية تقام على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الثامنة مساءً .