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منتخب شباب العراق يتغلب على نظيره العُماني في مباراة ودية ببغداد

منتخب شباب العراق يتغلب على نظيره العُماني في مباراة ودية ببغداد
منتخب شباب العراق يتغلب على نظيره العُماني في مباراة ودية ببغداد
2024-06-02 22:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي للشباب فوزا مستحقاً على ضيفه العماني في المباراة الودية الأولى بنتيجة 3-1 .

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد عند الساعة الثامنة مساءً .

وانتهى الشوط الاول بتقدم منتخب شباب العراق بهدفين دون مقابل سجل الهدف الاول هولكرد قيس في الدقيقة 2 وليث ضياء في الدقيقة 33 .

وفي الشوط الثاني قلص منتخب عمان النتيجة حينما سجل لاعب عمان غسان المسروري هدف في مرمى منتخب العراق في الدقيقة 54 ، وأضاف العراق هدفه الثالث عن طريق محمد الشيباني في الدقيقة 85 .

ويلتقي المنتخبان يوم الأربعاء المقبل في ودية ثانية تقام على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الثامنة مساءً .

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