2024-06-02 22:30:08 - المصدر: قناة الثامنة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأحد، إن إسرائيل تجري تقييما لإمكان تسلّم "جهة بديلة" لحماس الحكم في غزة بعد انتهاء الحرب التي تشنها على حركة حماس في القطاع. وجاء في بيان لمكتب وزير الدفاع الإسرائيلي "في وقت نخوض عملياتنا العسكرية الهامة، تجري المؤسسة الدفاعية، تزامنا، تقييما لتسلّم جهة بديلة لحماس الحكم". وخلال تفقّده قوات قرب الحدود مع غزة الأحد، تطرّق الوزير إلى "إطار عمل" يتضمن "مناطق عازلة" لغزة تكون خالية من مقاتلي حماس "وإشراك قوات أخرى لإتاحة إرساء حكم بديل". وكان غالانت قد شدّد في وقت سابق على أنه يعارض حكما عسكريا إسرائيليا في غزة حيث استولت حماس على