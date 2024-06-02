ألمانيا تستضيف مهرجان "كوباني" السينمائي الدولي في دورته الخامسة

2024-06-02 23:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعقد في المانيا الدورة الخامسة لمهرجان "كوباني" السينمائي الدولي، باستذكار الفنان السينمائي الراحل طه كريمي في شهر ايلول المقبل بمشاركة سينمائيين من جميع أنحاء العالم.

وقال الناقد السينمائي الكوردي منصور جيهاني، لوكالة شفق نيوز، ان الدورة الخامسة لمهرجان كوباني السينمائي الدولي ستكون برئاسة المخرج ومدير التصوير الكوردي في كوردستان الشمالية في تركيا جنكو شريف المغترب في أوربا، تخصص لاستذكار الفنان السينمائي الكوردي المنحدر من من مدينة بأنه في غرب كوردستان- ايران الراحل طه كريمي.

وبين أن المهرجان سيعقد خلال الفترة من السادس ولغاية الثامن من شهر ايلول المقبل ويتضمن مسابقات متنوعة للقصص والرسوم المتحركة (الانيميشن) والأفلام الوثائقية، مضيفا أن المسؤولين عن المهرجان طلبوا من سينمائيي العالم أجمع إرسال انتاجهم السينمائي الى مكتب المهرجان بالضبط هنا

وذكر جيهاني ان مهرجان كوباني السينمائي الدولي يعلن ان ابواب استقبال النتاجات للمشاركة في الدورة الخامسة لهذا الحدث السينمائي من أجل سياحة في الثقافات العالمية المتنوعة للفترة من الأول من شهر حزيران 2024 لغاية الأول من شهر تموز 2024.

وأضاف جيهاني ان السينمائيين الراغبين بارسال نتاجاتهم يتوجب أن يضغطوا على الرابط المشار اليه وملء المعلومات ومنها اسم الفيلم بالانجليزية او العربية، مدة العمل ولغة الفيلم ونوع الإنتاج وتاريخ الإنتاج ونبذة مختصرة عن السيناريو وكذلك المعلومات التقنية والصوت وكذلك ملء استمارة ارسال الفيلم بعد التوقيع عليه.

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