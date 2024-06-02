لاعب الحشد للسباحة البارلمبية يحرز المدالية الذهبية في بطولة العالم

2024-06-02 23:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأحرز لاعب الحشد الشعبي للسباحة البارلمبية المدالية الذهبية في بطولة العالم المقامة في ألمانيا.وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "سباح الحشد الشعبي للسباحة البارلمبية فلاح ناهض احرز المدالية الذهبية في سباق 400م حرة في منافسات سلسلة بطولة العالم المقامة حالياً في المانيا."وأضافت، أن "هذا الانجاز يأتي ضمن سلسلة الانجازات التي احرزها نادي الحشد الشعبي في البطولات المحلية والدولية".