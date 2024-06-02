نجم بايرن ميونخ للشباب يوافق على تمثيل المنتخبات العراقية

2024-06-02 23:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوافق نجم بايرن ميونخ الألماني يوسف النصراوي على تمثيل المنتخبات العراقية.وقال عضو لجنة المغتربين في اتحاد الكرة زيد الزيدي لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نجم بايرن ميونخ للشباب وناشئة ألمانيا، يوسف النصراوي ، وافق على تمثيل المنتخبات العراقية".