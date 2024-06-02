2024-06-02 23:36:07 - المصدر: منصة إيشان

رأى النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، اليوم الأحد، أن المحافظات لديها مخصصات كافية، وقد لا يستطيعون صرفها خلال الأشهر الستة المتبقية من العام 2024. وقال شنكالي في حديث لـ “إيشان”، إن “جلسة يوم غد للتصويت والمصادقة على جداول الموازنة من المفترض أن تعقد، لأن المؤسسات الحكومية تعاني من عدم التصديق، وأغلب المشاريع متوقفة”. […]

ظهرت المقالة نائب كردي لـ “إيشان”: مخصصات المحافظات كافية.. لديهم ما لا يستطيعون صرفها خلال 6 أشهر أولاً على ايشان.