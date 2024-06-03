2024-06-03 00:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد (2 حزيران 2024)، عن زيارة سيقوم بها رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى السليمانية.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "بارزاني سيزور السليمانية ويلتقي بقادة الأحزاب والكتل في المدينة، لغرض التفاهم معهم حول موعد جديد لانتخابات برلمان الإقليم".

وأضاف أن "بارزاني يريد التفاهم مع الأحزاب الكردية ومنها الاتحاد الوطني والتغيير والأحزاب الإسلامية وباقي الأحزاب، قبل تحديد موعد جديد لبرلمان الإقليم".

وبدأت المعطيات توفر الاجواء الكافية لتأجيل انتخابات كردستان بدلا من موعدها المحدد 10 حزيران الجاري، حيث قررت الهيئة القضائية المعنية بالانتخابات عدم صحة اجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضرورة توفير 5 مقاعد للاقليات، فيما مدد البرلمان عمر المفوضية حتى مطلع العام المقبل، ماجعل الاجواء السياسية والقانونية مهيئة لتأجيل انتخابات كردستان والتي ستضمن عودة الديمقراطي الكردستاني للمشاركة في الانتخابات التي قررت مقاطعتها.