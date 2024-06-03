كركوك.. شخص أطلق النار على رأسه لكنه لم يمت

2024-06-03 00:00:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في كركوك، يوم الاحد ، بأن مدنياً اطلق على رأسه النار في محاولة الانتحار وسط منزله الواقع وسط المحافظة، لكنه لم يَمت.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مدنيا يدعى (ع، أ، ك، الصالحي)، من مواليد 1997 ويسكن دور الفيلق المجاور لمطار كركوك الدولي وسط كركوك، حيث استخدم مسدس تركي ووضعه في رأسه وأطلق النار على نفسه مما تسبب عنه إصابته بجروح خطرة كون الرصاصة إصابته بصورة مباشرة". وأضاف المصدر أن "الشرطة مع ذوي المصاب قامت بنقله الى المستشفى وحالته بين الحياة والموت وهو فاقد للوعي وفي حالة غيبوبة تامة". وتابع المصدر أن "الشرطة فتحت تحقيقا بالحادثة لمعرفة أسباب محاولة الانتحار". وسجلت كركوك اليوم الاحد إقدام طالبة في الخامس الإعدادي تنهي حياتها حرقاً بسبب رسوبها في نتائج الامتحانات، في حي الواسطي بمحافظة كركوك، كما سجلت غرق شاب في مشروع ماء الخاصة أثناء السباحة .