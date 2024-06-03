وزير التجارة يوجه بالاسراع بإنشاء مركز الدراسات الاقتصادية

2024-06-03 00:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه وزير التجارة أثير الغريري، بالاسراع بالاجراءات التنظيمية والفنية لانشاء مركز الدراسات الاقتصادية في مقر الوزارة .وذكر إعلام وزارة التجارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير التجارة اثير الغريري ترأس الجلسة الثالثة لهيئة الرأي في الوزارة لعام 2024 والتي جرى خلالها مناقشة اهم الملفات والخطط والبرامج التي تتعلق بمفاصل عمل دوائر وشركات الوزارة والتصويت على القرارت التي تخدم العمل للارتقاء بالاداء . "واكد الوزير الغريري، بحسب البيان، "على ضرورة الاسراع بالشروع بالاجراءات التنظيمية والفنية لانشاء مركز الدراسات الاقتصادية الى جانب الاسراع بانجاز دليل الصادرات والهيكل السلعي الثاني الذي تعده الوزارة ضمن مهامها الاساسية لتحقيق هدفها في رسم السياسة التجارية الداخلية والخارجية بما ينسجم مع السياسات الاقتصادية العامة للدولة" .ووجه الوزير خلال الجلسة الادارات العامة في تشكيلات الوزارة اعداد خطط واهداف للعمل عليها خلال الفترة القادمة لتحسين وتطوير الاداء .وذكرت الوزارة في بيان، ان"الهيئة ناقشت خلال اجتماعها المواضيع المطروحة في اجندة اعمالها واهمها :-- تنفيذ مشروع اتمتة البطاقة التموينية الالكترونية لبقية محافظات البلاد خلال التوقيتات الزمنية المقررة في البرنامج الحكومي .-اجراءات استكمال انجاز الهيكل السلعي للصادرات والواردات ، ودليل الصادرات ودليل المنتجات العراقية .-خطة لجنة اعداد تعليمات المنهاج الاستيرادي-اختيار اعضاء مجلس الادارة الخارجين في مجلس اداراة الشركة العامة للمعارض العراقية .-خطة مشاركة الوزارة في الزيارة الاربعينية للامام الحسين ( ع) .واشارت الوزارة الى ان الهيئة استمعت الى تبادل وجهات النظر في تلك المواضيع والتصويت على اقرارها وفق مامخطط لها وحيب النصوص القانونية والقرارت الصادرة بشانها .