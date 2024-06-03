حرائق كردستان تثير "ريبة" الاقليم

2024-06-03 00:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم_أربيل

اعتبر عضو برلمان إقليم كردستان السابق أحمد دبان، اليوم الأحد (2 حزيران 2024)، أن تكرار الحرائق في أسواق ومدن كردستان يثير "الريبة".

وقال دبان في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "لا نعلم ما هي أسباب تكرار الحرائق وخاصة في الأسواق الشعبية والأحياء الصناعية ومناطق العمال وغيرها، وهذه المناطق هي مصدر رزق للمواطنين والطبقات الكادحة".

وأضاف أنه "من الواضح أن هناك تقصيرا من قبل حكومة إقليم كردستان جراء تكرار الحرائق، وعدم كشف أسباب التحقيق في تكرارها، ولا يوجد رادع ولا إجراءات سلامة حقيقية، وبالتالي الحكومة هي من تتحمل ما يحصل، ويجب أن يكون لها دور فعال".

وتسبب حريق اندلع في مرآب باربيل قبل يومين باحتراق 20 عجلة، فيما تعد محافظة كركوك احد اكثر المحافظات تكرارا للحرائق خلال الايام القليلة الماضية.

وقبل اسبوع اندلع حريق كبير في خان وقيصيرية قيردار الاثرية بكركوك، كما اندلع حريق اخر قرب احد فنادق كركوك بعد يوم واحد.