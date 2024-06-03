نقل النفط والغاز عبر {طريق التنمية}

2024-06-03 00:12:07 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: هدى العزاوي





رأى مختصون وخبراء في مجالي المال والأعمال أنَّ استخدام مشروع "طريق التنمية" كمسار حيوي لنقل النفط والغاز، يعدّ حلقة من حلقات التكامل للمشروع الستراتيجي الكبير، ويضع العراق على رأس قائمة محطات نقل الطاقة في العالم.وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الماليَّة والاقتصاديَّة، الدكتور مظهر محمد صالح في حديث لـ"الصباح": إنَّ "من المهام التي أوكلت لمشروع (طريق التنمية) والتي أشار إليها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في جلسة عُقدت مؤخراً، إعداد دراسة لاستخدام المشروع في نقل النفط والغاز، وهذا إعلان لدور آخر مهم لستراتيجية (طريق التنمية)، ليصبح العراق بموجبه مرتكز العالم في نقل مخزونات احتياطيات النفط والغاز العالمية في أحواض الطاقة".وبيّن أنَّ "العراق سيصبح بموجبه؛ العقدة اللوجستية في توفير قاعدة خطوط نقل الطاقة عالمياً، وهو تحوّل يتلاءم مع طبيعة غزارة احتياطات الطاقة ومواردها لتوفير سبل انتقالها من الخليج إلى شمال العالم ضمن الجاذبيات التجارية الكفوءة في تجارة الطاقة العالمية.