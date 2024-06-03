2024-06-03 00:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الاحد، عن تسمية الإيراني جواد مهرگان، مدربا لمنتخب الناشئين استعدادا لمنافسات البطولة العربية التي ستحتضنها العاصمة الأردنية عمان للفترة من 1- 13 من شهر تموز المقبل.

وقال رئيس الاتحاد حبيب علي اللاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد وضع ثقته بالمدرب الإيراني (مهرگان) الذي سيصل العراق بعد غدٍ الثلاثاء للإشراف على المنتخب الوطني للناشئين.

وأضاف أن الاتحاد قرر إقامة معسكرين (داخلي وخارجي) للمنتخب إذ سيباشر ليوث الرافدين أولى الوحدات التدريبية في الرابع من الشهر الحالي بمدينة الكوت ولمدة أسبوعين ثم التوجه إلى إيران للدخول في معسكر خارجي ابتداء من الثالث والعشرين من الشهر الحالي ولغاية الثلاثين منه.

وأشار اللاوندي إلى أن الاتحاد يسخر كل طاقاته لإنجاح هذا المنتخب في المحفل العربي سيما أن من أولويات خطة الاتحاد هو الاهتمام في الفئات العمرية من تولد 2007-2008 ونطمح بالحصول على وسام ملون في هذه البطولة.