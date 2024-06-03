2024-06-03 00:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتراس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اجتماعاً أمنياً موسعاً، فيما أصدر عدة توجيهات.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعاً أمنياً موسعاً، في مقر وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، بحضور الوكلاء والقيادات الأمنية وقادة الشرطة في بغداد والمحافظات من خلال الدائرة التلفزيونية."وأكد الوزير، بحسب البيان، على "أن يكون هناك عمل دؤوب لتعزيز الأمن والاستقرار من خلال تنفيذ الخطط الأمنية المعدة من قبل وزارة الداخلية لجميع القيادات"، موجهاً بأن "تكون مكافحة المخدرات والموثرات العقلية من أولويات العمل للجميع بالتزامن مع تكثيف الجهد في مكافحة الجرائم الجنائية ووضع الخطط الاستباقية".وأشار إلى أن "الوزير استمع الى شرح مفصل على نسب الإنجازات الأمنية المتحققة من خلال تنفيذ مذكرات القبض وضبط الأسلحة غير المرخصة، كما اطلع على أهم الواجبات المنفذة من قبل مديريات شرطة النجدة والدفاع المدني والمرور وما تقدمه هذه الأجهزة من خدمة للمواطنين الكرام ضمن قواطع المسؤولية".