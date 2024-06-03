التخطيط تعلن تعطيل الدوام يومين خلال تشرين الثاني المقبل- عاجل

2024-06-03 01:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الإثنين، (3 حزيران 2024)، عن تحديد يومي 20 و21 من تشرين الثاني المقبل عطلة لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن، بينما تبدأ عمليات الحصر والترقيم منتصف الشهر المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إنَّ "يومي 20 و21 من تشرين الثاني المقبل سيكونان عطلة لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في عموم محافظات العراق، وإنَّ التعداد التجريبي الذي يجري الآن ويستمر حتى 6/13 يُتيح لهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في الوزارة اختبار الأجهزة اللوحية والتطبيقات والبرامجيات ومركز الاتصالات والبيانات والملاكات بعد موجات التدريب التي تلقوها خلال الأسابيع الماضية، فضلاً عن الوقوف على المشكلات التي قد تحصل سواء كانت تقنية أو فنية وغيرها لمعالجتها خلال المراحل التي تلي ذلك".

وأضاف، أنَّ "الدخول في عملية تدريب وتأهيل العدادين والباحثين الذين سينفذون التعداد العام للسكان والمساكن سيكون بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك والبالغ عددهم ما يقارب 130 ألفاً من الملاكات التعليمية والتدريسية في وزارة التربية"، مشيراً إلى أنَّ "تدريبهم سيكون على مراحل بواقع 40 ألفاً لكل مرحلة".

وكشف الهنداوي عن أنه "بعد انتهاء مدة التدريب، ستبدأ عمليات الحصر والترقيم التي ستنطلق في الخامس عشر من تموز المقبل وتستمر حتى منتصف أيلول، لتكون المدة المتبقية للتعداد لجمع البيانات الخاصة بعملية الحصر والترقيم واستكمال جميع المتطلبات الإدارية والتنموية واللوجستية الخاصة بالتعداد".



