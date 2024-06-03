2024-06-03 01:18:07 - المصدر: منصة إيشان

تحدث النائب حسين مؤنس عن وجود، “حركة ليلية” داخل اللجنة المالية خلال هذه الساعات، لصياغة تطور معين في جداول الموازنة والذهاب بها إلى البرلمان. النائب قال في تغريدة له عبر (x)، إن “هناك ما يشبه المؤامرة الليلة التي تحاك داخل اللجنة المالية النيابية، التي ينبغي لها أن تعد تقريرها النهائي بخصوص الموازنة”. وتابع: “يحدث حاليا […]

ظهرت المقالة حسين مؤنس يتحدث عن “مؤامرة ليلية” داخل اللجنة المالية لتمرير الموازنة أولاً على ايشان.