محاولات انتحار متتالية.. حمى بغداد تنتقل إلى الجنوب

2024-06-03 02:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الاثنين، بتسجيل أربع محاولات إنتحار جنوبي العراق، جميعها فشلت في تحقيق نتيجتها.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من اقدام ثلاثة أشخاص على الانتحار في ثلاثة حوادث منفصلة في العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "فتاة في العشرينيات من عمرها حاولت الانتحار بواسطة تناول مبيدات سامة داخل منزلها بقضاء الغراف شمال الناصرية"، لافتا إلى ان "دوافع الانتحار هي رسوب الفتاة في الدراسة، حيث تم انقاذها من ذويها ونقلها للمشفى لتلقي العلاج اللازم".

وتابع المصدر، كما ان "طالبين أعمارهما دون العشرين عاماً حاولوا الانتحار برمي أنفسهم في نهر الفرات وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، الا ان القوات الامنية تمكنت من إنقاذهما على الفور"، مؤكدا أن "التحقيقات في دوافع الانتحار تشير إلى وجود مشاكل عائلية لدى الطرفين".