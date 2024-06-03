مانشستر يونايتد يدرس التعاقد مع مهاجم برازيلي

2024-06-03 03:42:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأفادت تقارير صحفية مساء الأحد، بأن مانشستر يونايتد، ينوي تعزيز صفوفه بمهاجم جديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.وترك المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال مانشستر يونايتد هذا الصيف بعد انتهاء عقده، ولا يوجد في الفريق حاليا سوى مهاجم صريح واحد هو الدنماركي راسموس هويلوند.وذكرت صحيفة "ميرور"، أن مانشستر يونايتد يدرس خيار التعاقد مع مهاجم وولفرهامبتون ماتيوس كونيا.وأضافت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد مستعد لمضاعفة راتب كونيا، الذي يحصل في وولفرهامبتون على 60 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.ويمكن لكونيا اللعب كمهاجم أو لاعب خط وسط هجومي، وسجل 12 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة في 32 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وتبلغ قيمته في السوق حاليا حوالي 60 مليون جنيه إسترليني.وشارك كونيا في 11 مباراة مع المنتخب البرازيلي، وانضم في البداية إلى وولفرهامبتون على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد في يناير/كانون الثاني العام الماضي، قبل أن يكمل انتقاله إلى الفريق بصفقة دائمة.وتابعت الصحيفة، أن يونايتد مهتم أيضا بنجم وست هام محمد قدوس، الذي لعب تحت قيادة إيريك تين هاج في أياكس.