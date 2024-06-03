أمير العماري يصل إلى جاكارتا ويلتحق بوفد الأسود

2024-06-03 10:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسين عمار

وصل صباح اليوم الاثنين لاعب منتخبنا الوطني أمير العماري، الى العاصمة الإندونيسية جاكارتا.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن لاعب منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف هالمستاد السويدي أمير العماري، وصل الى العاصمة الإندونيسية جاكارتا، تحضيراً لمواجهة أصحاب الدار في السادس من الشهر الحالي، ضمــن التصفيات المزدوجة المؤهلــة لنهائيات كأس آســيا 2027 وكأس العالــم 2026.

وباشر المنتخبُ الوطني إجراء أولى وحداته التدريبيّة مساء أمس الأحد في مراكز التدريب التابعة للاتحاد الإندونيسي في مجمع GBK.