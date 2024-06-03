التصحر في الجنوب يدفع بـ743 عائلة للنزوح الى محافظة النجف 

2024-06-03 10:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

سجلت دائرة الهجرة والمهجرين في النجف الاشرف، نزوح 743 عائلة إلى النجف من محافظات الوسط والجنوب، بسبب ظاهرة التصحر والتغيرات المناخية التي تعاني منها البلاد مؤخرا . وقال مدير الدائرة حيدر عبد الكاظم عباس، إن هذه العوائل انقسمت بواقع 664 عائلة من محافظة الديوانية، و67 من المثنى، إضافة إلى 12 عائلة من محافظة ذي قار، مبينا أن ظاهرة التصحر والجفاف بدأت بالظهور منذ العام 2020 . وأشار إلى أنه جرت خلال عامي 2021 و 2022 مخاطبة الدوائر المعنية كالزراعة والموارد المائية والبيئة لمتابعة الموضوع، ما أسفر عن تشكيل لجنة برئاسة النائب الثاني للمحافظ وإشراك مديرية التخطيط كعضو فيها، موضحا أن دائرة الهجرة طلبت من اللجنة، تحديد المناطق المعرضة للتصحر وإعلانها رسميا وإرسالها إلى وزارة التخطيط، لكي تتخذ وزارة الهجرة والمهجرين إجراءاتها بتخفيف الضرر عن العوائل التي تتعرض لهذه الظاهرة . ولفت عباس إلى أن اللجنة أكدت أن محافظة النجف لم تشهد حالة تصحر أو جفاف بمناطقها، برغم أن هناك مناطق تعاني من شح المياه.